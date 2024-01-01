100 угандийских шиллингов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте UGX в KES по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Ksh0,03523 KES

Среднерыночный курс в 06:22
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к KES

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KES
1 UGX в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03530,0353
Низкий0,03500,0345
В среднем0,03520,0349
Изменение0.24%1.98%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к KES

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KES составил 0,0353, а минимальный — 0,0350. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0352. Изменение курса UGX к KES в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KES составил 0,0353, а минимальный — 0,0345. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0349. Изменение курса UGX к KES в процентном соотношении составило 1.98.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к KES

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77484,491 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,671 117,180,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,5351 816,831,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,5761 275,831,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Кенийский шиллинг
1 UGX0,03523 KES
5 UGX0,17617 KES
10 UGX0,35234 KES
20 UGX0,70467 KES
50 UGX1,76168 KES
100 UGX3,52336 KES
250 UGX8,80840 KES
500 UGX17,61680 KES
1000 UGX35,23360 KES
2000 UGX70,46720 KES
5000 UGX176,16800 KES
10000 UGX352,33600 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Угандийский шиллинг
1 KES28,38200 UGX
5 KES141,91000 UGX
10 KES283,82000 UGX
20 KES567,64000 UGX
50 KES1 419,10000 UGX
100 KES2 838,20000 UGX
250 KES7 095,50000 UGX
500 KES14 191,00000 UGX
1000 KES28 382,00000 UGX
2000 KES56 764,00000 UGX
5000 KES141 910,00000 UGX
10000 KES283 820,00000 UGX