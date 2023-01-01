Угандийские шиллинги в ботсванские пулы

Сконвертируйте UGX в BWP по реальному обменному курсу

1 000 ugx
3,66 bwp

1.00000 UGX = 0.00366 BWP

Среднерыночный курс в 11:8 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса UGX к BWP

1 мин. назад 1 UGX → 0 BWP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.073389.04581.456361.67520.9583518.5215
1GBP1.1620511.24725103.4771.692391.94671.1136521.5233
1USD0.93170.801764182.96451.35691.560790.892917.2566
1INR0.01123020.009663940.012053310.01635520.01881280.01076240.208

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for угандийский шиллинг

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Ботсванская пула
1 UGX0.00366 BWP
5 UGX0.01830 BWP
10 UGX0.03660 BWP
20 UGX0.07321 BWP
50 UGX0.18302 BWP
100 UGX0.36604 BWP
250 UGX0.91510 BWP
500 UGX1.83020 BWP
1000 UGX3.66039 BWP
2000 UGX7.32078 BWP
5000 UGX18.30195 BWP
10000 UGX36.60390 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Угандийский шиллинг
1 BWP273.19500 UGX
5 BWP1365.97500 UGX
10 BWP2731.95000 UGX
20 BWP5463.90000 UGX
50 BWP13659.75000 UGX
100 BWP27319.50000 UGX
250 BWP68298.75000 UGX
500 BWP136597.50000 UGX
1000 BWP273195.00000 UGX
2000 BWP546390.00000 UGX
5000 BWP1365975.00000 UGX
10000 BWP2731950.00000 UGX