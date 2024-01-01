1 тысяча угандийских шиллингов в ботсванские пулы

Сконвертируйте UGX в BWP по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = P0,003645 BWP

Среднерыночный курс в 05:33
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График изменения обменного курса UGX к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 UGX в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00370,0037
Низкий0,00360,0035
В среднем0,00360,0036
Изменение1.08%0.90%
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Соотношение 1 UGX к BWP

За последние 30 дней максимальный курс UGX к BWP составил 0,0037, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0036. Изменение курса UGX к BWP в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к BWP составил 0,0037, а минимальный — 0,0035. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0036. Изменение курса UGX к BWP в процентном соотношении составило 0.90.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3290,77584,5011 695,521,392
1 AUD0,65910,6160,8760,51155,7241 118,110,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,5351 816,581,491
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,6041 276,221,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Ботсванская пула
1 UGX0,00365 BWP
5 UGX0,01823 BWP
10 UGX0,03645 BWP
20 UGX0,07291 BWP
50 UGX0,18227 BWP
100 UGX0,36453 BWP
250 UGX0,91133 BWP
500 UGX1,82266 BWP
1000 UGX3,64531 BWP
2000 UGX7,29062 BWP
5000 UGX18,22655 BWP
10000 UGX36,45310 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Угандийский шиллинг
1 BWP274,32500 UGX
5 BWP1 371,62500 UGX
10 BWP2 743,25000 UGX
20 BWP5 486,50000 UGX
50 BWP13 716,25000 UGX
100 BWP27 432,50000 UGX
250 BWP68 581,25000 UGX
500 BWP137 162,50000 UGX
1000 BWP274 325,00000 UGX
2000 BWP548 650,00000 UGX
5000 BWP1 371 625,00000 UGX
10000 BWP2 743 250,00000 UGX