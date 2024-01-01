Uganda şilininden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile UGX → BWP çevirin

1.000 ugx
3,55 bwp

1.00000 UGX = 0.00355 BWP

00:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534450.928951.346450.79437683.00291517.911.34755
1 AUD0.651710.6054160.8774810.51769554.093989.2220.878198
1 EUR1.076451.6517611.449390.8551189.34851633.951.45057
1 SGD0.7426941.139630.68994710.58997861.64571127.341.00082

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Uganda şilininden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Botsvana Pulası
1 UGX0.00355 BWP
5 UGX0.01773 BWP
10 UGX0.03545 BWP
20 UGX0.07090 BWP
50 UGX0.17725 BWP
100 UGX0.35450 BWP
250 UGX0.88625 BWP
500 UGX1.77250 BWP
1000 UGX3.54501 BWP
2000 UGX7.09002 BWP
5000 UGX17.72505 BWP
10000 UGX35.45010 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Uganda Şilini
1 BWP282.08700 UGX
5 BWP1410.43500 UGX
10 BWP2820.87000 UGX
20 BWP5641.74000 UGX
50 BWP14104.35000 UGX
100 BWP28208.70000 UGX
250 BWP70521.75000 UGX
500 BWP141043.50000 UGX
1000 BWP282087.00000 UGX
2000 BWP564174.00000 UGX
5000 BWP1410435.00000 UGX
10000 BWP2820870.00000 UGX