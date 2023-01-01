1 Uganda şilininden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile UGX → BWP çevirin

1 ugx
0.00 bwp

1.00000 UGX = 0.00366 BWP

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Botsvana Pulası
1 UGX0.00366 BWP
5 UGX0.01830 BWP
10 UGX0.03661 BWP
20 UGX0.07322 BWP
50 UGX0.18304 BWP
100 UGX0.36608 BWP
250 UGX0.91520 BWP
500 UGX1.83040 BWP
1000 UGX3.66080 BWP
2000 UGX7.32160 BWP
5000 UGX18.30400 BWP
10000 UGX36.60800 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Uganda Şilini
1 BWP273.16400 UGX
5 BWP1365.82000 UGX
10 BWP2731.64000 UGX
20 BWP5463.28000 UGX
50 BWP13658.20000 UGX
100 BWP27316.40000 UGX
250 BWP68291.00000 UGX
500 BWP136582.00000 UGX
1000 BWP273164.00000 UGX
2000 BWP546328.00000 UGX
5000 BWP1365820.00000 UGX
10000 BWP2731640.00000 UGX