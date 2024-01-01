500 угандийских шиллингов в брунейские доллары

Сконвертируйте UGX в BND по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = B$0,0003630 BND

Среднерыночный курс в 05:26
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к BND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BND
1 UGX в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0003
В среднем0,00040,0004
Изменение2.02%2.73%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к BND

За последние 30 дней максимальный курс UGX к BND составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса UGX к BND в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к BND составил 0,0004, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса UGX к BND в процентном соотношении составило 2.73.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к BND

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3290,77584,3861 695,521,392
1 AUD0,65910,6160,8760,51155,6491 118,110,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,4071 816,51,491
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5181 276,221,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Брунейский доллар
1 UGX0,00036 BND
5 UGX0,00181 BND
10 UGX0,00363 BND
20 UGX0,00726 BND
50 UGX0,01815 BND
100 UGX0,03630 BND
250 UGX0,09075 BND
500 UGX0,18149 BND
1000 UGX0,36298 BND
2000 UGX0,72596 BND
5000 UGX1,81491 BND
10000 UGX3,62981 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Угандийский шиллинг
1 BND2 754,97000 UGX
5 BND13 774,85000 UGX
10 BND27 549,70000 UGX
20 BND55 099,40000 UGX
50 BND137 748,50000 UGX
100 BND275 497,00000 UGX
250 BND688 742,50000 UGX
500 BND1 377 485,00000 UGX
1000 BND2 754 970,00000 UGX
2000 BND5 509 940,00000 UGX
5000 BND13 774 850,00000 UGX
10000 BND27 549 700,00000 UGX