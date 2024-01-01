10 угандийских шиллингов в армянские драмы

Сконвертируйте UGX в AMD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ֏0,1057 AMD

Среднерыночный курс в 05:08
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График изменения обменного курса UGX к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD
1 UGX в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10600,1060
Низкий0,10520,1039
В среднем0,10570,1049
Изменение0.06%1.72%
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Соотношение 1 UGX к AMD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к AMD составил 0,1060, а минимальный — 0,1052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1057. Изменение курса UGX к AMD в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к AMD составил 0,1060, а минимальный — 0,1039. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1049. Изменение курса UGX к AMD в процентном соотношении составило 1.72.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3280,77484,3911 695,521,392
1 AUD0,6610,6160,8760,51155,661 118,280,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,421 816,661,492
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5331 276,461,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Армянский драм
1 UGX0,10575 AMD
5 UGX0,52874 AMD
10 UGX1,05747 AMD
20 UGX2,11494 AMD
50 UGX5,28735 AMD
100 UGX10,57470 AMD
250 UGX26,43675 AMD
500 UGX52,87350 AMD
1000 UGX105,74700 AMD
2000 UGX211,49400 AMD
5000 UGX528,73500 AMD
10000 UGX1 057,47000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Угандийский шиллинг
1 AMD9,45652 UGX
5 AMD47,28260 UGX
10 AMD94,56520 UGX
20 AMD189,13040 UGX
50 AMD472,82600 UGX
100 AMD945,65200 UGX
250 AMD2 364,13000 UGX
500 AMD4 728,26000 UGX
1000 AMD9 456,52000 UGX
2000 AMD18 913,04000 UGX
5000 AMD47 282,60000 UGX
10000 AMD94 565,20000 UGX