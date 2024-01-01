5 армянских драмов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте AMD в UGX по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Ush9,460 UGX

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 AMD в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,50989,6273
Низкий9,43469,4346
В среднем9,46499,5335
Изменение-0.23%-1.47%
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Соотношение 1 AMD к UGX

За последние 30 дней максимальный курс AMD к UGX составил 9,5098, а минимальный — 9,4346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,4649. Изменение курса AMD к UGX в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к UGX составил 9,6273, а минимальный — 9,4346. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,5335. Изменение курса AMD к UGX в процентном соотношении составило -1.47.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Угандийский шиллинг
1 AMD9,45997 UGX
5 AMD47,29985 UGX
10 AMD94,59970 UGX
20 AMD189,19940 UGX
50 AMD472,99850 UGX
100 AMD945,99700 UGX
250 AMD2 364,99250 UGX
500 AMD4 729,98500 UGX
1000 AMD9 459,97000 UGX
2000 AMD18 919,94000 UGX
5000 AMD47 299,85000 UGX
10000 AMD94 599,70000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Армянский драм
1 UGX0,10571 AMD
5 UGX0,52855 AMD
10 UGX1,05709 AMD
20 UGX2,11418 AMD
50 UGX5,28545 AMD
100 UGX10,57090 AMD
250 UGX26,42725 AMD
500 UGX52,85450 AMD
1000 UGX105,70900 AMD
2000 UGX211,41800 AMD
5000 UGX528,54500 AMD
10000 UGX1 057,09000 AMD