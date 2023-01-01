Сальвадорские колоны в бразильские реалы

Сконвертируйте SVC в BRL по реальному обменному курсу

1000 svc
565.11 brl

1.00000 SVC = 0.56511 BRL

Среднерыночный курс в 3:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SVC к BRL

1 мин. назад 1 SVC → 0 BRL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86161.0742589.09121.457171.676030.9583518.5277
1GBP1.1606311.2471103.4261.691631.945711.1122921.5089
1USD0.930850.80186182.93341.356451.560180.892117.2471
1INR0.01122450.009668730.012057910.01635590.01881250.01075680.207963

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сальвадорских колонов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SVC из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SVC в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сальвадорский колон

SVC в EUR

SVC в USD

SVC в INR

SVC в AUD

SVC в GBP

SVC в SGD

SVC в ZAR

SVC в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сальвадорский колон / Бразильский реал
1 SVC0.56511 BRL
5 SVC2.82554 BRL
10 SVC5.65107 BRL
20 SVC11.30214 BRL
50 SVC28.25535 BRL
100 SVC56.51070 BRL
250 SVC141.27675 BRL
500 SVC282.55350 BRL
1000 SVC565.10700 BRL
2000 SVC1130.21400 BRL
5000 SVC2825.53500 BRL
10000 SVC5651.07000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Сальвадорский колон
1 BRL1.76958 SVC
5 BRL8.84790 SVC
10 BRL17.69580 SVC
20 BRL35.39160 SVC
50 BRL88.47900 SVC
100 BRL176.95800 SVC
250 BRL442.39500 SVC
500 BRL884.79000 SVC
1000 BRL1769.58000 SVC
2000 BRL3539.16000 SVC
5000 BRL8847.90000 SVC
10000 BRL17695.80000 SVC