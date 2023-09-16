10 румынских леев в швейцарские франки

Сконвертируйте RON в CHF по реальному обменному курсу

10 ron
1.93 chf

1.00000 RON = 0.19262 CHF

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RON к CHF

1 мин. назад 1 RON → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынских леев

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Швейцарский франк
1 RON0.19262 CHF
5 RON0.96308 CHF
10 RON1.92615 CHF
20 RON3.85230 CHF
50 RON9.63075 CHF
100 RON19.26150 CHF
250 RON48.15375 CHF
500 RON96.30750 CHF
1000 RON192.61500 CHF
2000 RON385.23000 CHF
5000 RON963.07500 CHF
10000 RON1926.15000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Румынский лей
1 CHF5.19171 RON
5 CHF25.95855 RON
10 CHF51.91710 RON
20 CHF103.83420 RON
50 CHF259.58550 RON
100 CHF519.17100 RON
250 CHF1297.92750 RON
500 CHF2595.85500 RON
1000 CHF5191.71000 RON
2000 CHF10383.42000 RON
5000 CHF25958.55000 RON
10000 CHF51917.10000 RON