10 швейцарских франков в румынские леи

Сконвертируйте CHF в RON по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = L5,300 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 CHF в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,32295,3311
Низкий5,27465,1965
В среднем5,29905,2830
Изменение0.30%0.58%
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Соотношение 1 CHF к RON

За последние 30 дней максимальный курс CHF к RON составил 5,3229, а минимальный — 5,2746. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,2990. Изменение курса CHF к RON в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к RON составил 5,3311, а минимальный — 5,1965. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,2830. Изменение курса CHF к RON в процентном соотношении составило 0.58.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Румынский лей
1 CHF5,30040 RON
5 CHF26,50200 RON
10 CHF53,00400 RON
20 CHF106,00800 RON
50 CHF265,02000 RON
100 CHF530,04000 RON
250 CHF1 325,10000 RON
500 CHF2 650,20000 RON
1000 CHF5 300,40000 RON
2000 CHF10 600,80000 RON
5000 CHF26 502,00000 RON
10000 CHF53 004,00000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Швейцарский франк
1 RON0,18867 CHF
5 RON0,94333 CHF
10 RON1,88665 CHF
20 RON3,77330 CHF
50 RON9,43325 CHF
100 RON18,86650 CHF
250 RON47,16625 CHF
500 RON94,33250 CHF
1000 RON188,66500 CHF
2000 RON377,33000 CHF
5000 RON943,32500 CHF
10000 RON1 886,65000 CHF