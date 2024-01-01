История обменного курса швейцарский франк–румынские леи

Обменный курс швейцарских франка/румынские леи сейчас составляет 5,300, отражая изменение в размере 0.387% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.433% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/румынские леи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 5,312, и минимумом, равным 5,267, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.297%.