1 тысяча филиппинских песо в камбоджийские риели

Сконвертируйте PHP в KHR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ៛69,44 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к KHR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 PHP в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий70,974973,1377
Низкий69,083369,0833
В среднем69,991371,5345
Изменение-2.13%-2.85%
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Соотношение 1 PHP к KHR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к KHR составил 70,9749, а минимальный — 69,0833. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 69,9913. Изменение курса PHP к KHR в процентном соотношении составило -2.13.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к KHR составил 73,1377, а минимальный — 69,0833. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 71,5345. Изменение курса PHP к KHR в процентном соотношении составило -2.85.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Камбоджийский риель
1 PHP69,44330 KHR
5 PHP347,21650 KHR
10 PHP694,43300 KHR
20 PHP1 388,86600 KHR
50 PHP3 472,16500 KHR
100 PHP6 944,33000 KHR
250 PHP17 360,82500 KHR
500 PHP34 721,65000 KHR
1000 PHP69 443,30000 KHR
2000 PHP138 886,60000 KHR
5000 PHP347 216,50000 KHR
10000 PHP694 433,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Филиппинский песо
1 KHR0,01440 PHP
5 KHR0,07200 PHP
10 KHR0,14400 PHP
20 KHR0,28800 PHP
50 KHR0,72001 PHP
100 KHR1,44002 PHP
250 KHR3,60005 PHP
500 KHR7,20010 PHP
1000 KHR14,40020 PHP
2000 KHR28,80040 PHP
5000 KHR72,00100 PHP
10000 KHR144,00200 PHP