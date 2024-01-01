20 филиппинских песо в нидерландские антильские гульдены

Сконвертируйте PHP в ANG по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ƒ0,03062 ANG

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к ANG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ANG
1 PHP в ANGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03130,0322
Низкий0,03040,0304
В среднем0,03080,0315
Изменение-2.08%-1.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к ANG

За последние 30 дней максимальный курс PHP к ANG составил 0,0313, а минимальный — 0,0304. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0308. Изменение курса PHP к ANG в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к ANG составил 0,0322, а минимальный — 0,0304. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0315. Изменение курса PHP к ANG в процентном соотношении составило -1.99.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к ANG

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в нидерландские антильские гульдены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Нидерландский антильский гульден
1 PHP0,03062 ANG
5 PHP0,15308 ANG
10 PHP0,30617 ANG
20 PHP0,61233 ANG
50 PHP1,53083 ANG
100 PHP3,06166 ANG
250 PHP7,65415 ANG
500 PHP15,30830 ANG
1000 PHP30,61660 ANG
2000 PHP61,23320 ANG
5000 PHP153,08300 ANG
10000 PHP306,16600 ANG
Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Филиппинский песо
1 ANG32,66200 PHP
5 ANG163,31000 PHP
10 ANG326,62000 PHP
20 ANG653,24000 PHP
50 ANG1 633,10000 PHP
100 ANG3 266,20000 PHP
250 ANG8 165,50000 PHP
500 ANG16 331,00000 PHP
1000 ANG32 662,00000 PHP
2000 ANG65 324,00000 PHP
5000 ANG163 310,00000 PHP
10000 ANG326 620,00000 PHP