50 оманских риалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте OMR в BAM по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = KM4,739 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 OMR в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,73894,7389
Низкий4,64594,5390
В среднем4,68714,6190
Изменение2.00%2.01%
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Соотношение 1 OMR к BAM

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BAM составил 4,7389, а минимальный — 4,6459. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6871. Изменение курса OMR к BAM в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BAM составил 4,7389, а минимальный — 4,5390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6190. Изменение курса OMR к BAM в процентном соотношении составило 2.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 OMR4,73892 BAM
5 OMR23,69460 BAM
10 OMR47,38920 BAM
20 OMR94,77840 BAM
50 OMR236,94600 BAM
100 OMR473,89200 BAM
250 OMR1 184,73000 BAM
500 OMR2 369,46000 BAM
1000 OMR4 738,92000 BAM
2000 OMR9 477,84000 BAM
5000 OMR23 694,60000 BAM
10000 OMR47 389,20000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Оманский риал
1 BAM0,21102 OMR
5 BAM1,05510 OMR
10 BAM2,11019 OMR
20 BAM4,22038 OMR
50 BAM10,55095 OMR
100 BAM21,10190 OMR
250 BAM52,75475 OMR
500 BAM105,50950 OMR
1000 BAM211,01900 OMR
2000 BAM422,03800 OMR
5000 BAM1 055,09500 OMR
10000 BAM2 110,19000 OMR