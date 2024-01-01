10 тысяч оманских риалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте OMR в BAM по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса OMR к BAM
1 OMR = 4,73892 BAM
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|1 OMR в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,7389
|4,7389
|Низкий
|4,6459
|4,5390
|В среднем
|4,6871
|4,6190
|Изменение
|2.00%
|2.01%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к BAM
За последние 30 дней максимальный курс OMR к BAM составил 4,7389, а минимальный — 4,6459. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6871. Изменение курса OMR к BAM в процентном соотношении составило 2.00.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к BAM составил 4,7389, а минимальный — 4,5390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6190. Изменение курса OMR к BAM в процентном соотношении составило 2.01.
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 OMR
|4,73892 BAM
|5 OMR
|23,69460 BAM
|10 OMR
|47,38920 BAM
|20 OMR
|94,77840 BAM
|50 OMR
|236,94600 BAM
|100 OMR
|473,89200 BAM
|250 OMR
|1 184,73000 BAM
|500 OMR
|2 369,46000 BAM
|1000 OMR
|4 738,92000 BAM
|2000 OMR
|9 477,84000 BAM
|5000 OMR
|23 694,60000 BAM
|10000 OMR
|47 389,20000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Оманский риал
|1 BAM
|0,21102 OMR
|5 BAM
|1,05510 OMR
|10 BAM
|2,11019 OMR
|20 BAM
|4,22038 OMR
|50 BAM
|10,55095 OMR
|100 BAM
|21,10190 OMR
|250 BAM
|52,75475 OMR
|500 BAM
|105,50950 OMR
|1000 BAM
|211,01900 OMR
|2000 BAM
|422,03800 OMR
|5000 BAM
|1 055,09500 OMR
|10000 BAM
|2 110,19000 OMR