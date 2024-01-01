1 намибийский доллар в новые израильские шекели

Сконвертируйте NAD в ILS по реальному обменному курсу

1 nad
0,20 ils

$1,000 NAD = ₪0,1994 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20910,2091
Низкий0,19850,1963
В среднем0,20370,2015
Изменить-3.87%1.15%
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Соотношение 1 NAD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс NAD к ILS составил 0,2091, а минимальный — 0,1985. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2037. Изменение курса NAD к ILS в процентном соотношении составило -3.87.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к ILS составил 0,2091, а минимальный — 0,1963. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2015. Изменение курса NAD к ILS в процентном соотношении составило 1.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Израильский новый шекель
1 NAD0,19939 ILS
5 NAD0,99694 ILS
10 NAD1,99387 ILS
20 NAD3,98774 ILS
50 NAD9,96935 ILS
100 NAD19,93870 ILS
250 NAD49,84675 ILS
500 NAD99,69350 ILS
1000 NAD199,38700 ILS
2000 NAD398,77400 ILS
5000 NAD996,93500 ILS
10000 NAD1 993,87000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Намибийский доллар
1 ILS5,01537 NAD
5 ILS25,07685 NAD
10 ILS50,15370 NAD
20 ILS100,30740 NAD
50 ILS250,76850 NAD
100 ILS501,53700 NAD
250 ILS1 253,84250 NAD
500 ILS2 507,68500 NAD
1000 ILS5 015,37000 NAD
2000 ILS10 030,74000 NAD
5000 ILS25 076,85000 NAD
10000 ILS50 153,70000 NAD