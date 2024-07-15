История обменного курса намибийский доллар–новые израильские шекели

Обменный курс намибийский доллар/новые израильские шекели сейчас составляет 0,199, отражая изменение в размере 0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.463% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,201, и минимумом, равным 0,198, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.743% уменьшение стоимости.