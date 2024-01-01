10 израильских новых шекелей в намибийские доллары

Сконвертируйте ILS в NAD по реальному обменному курсу

10 ils
50,11 nad

₪1,000 ILS = $5,011 NAD

Среднерыночный курс в 15:44
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1 ILS в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,03715,0946
Низкий4,78304,7830
В среднем4,90394,9640
Изменить3.87%-1.24%
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Соотношение 1 ILS к NAD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к NAD составил 5,0371, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9039. Изменение курса ILS к NAD в процентном соотношении составило 3.87.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к NAD составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9640. Изменение курса ILS к NAD в процентном соотношении составило -1.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1361,4951,6270,96719,558
1 GBP1,18711,292108,1431,7741,9311,14823,208
1 USD0,9190,774183,7181,3731,4950,88817,966
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Намибийский доллар
1 ILS5,01145 NAD
5 ILS25,05725 NAD
10 ILS50,11450 NAD
20 ILS100,22900 NAD
50 ILS250,57250 NAD
100 ILS501,14500 NAD
250 ILS1 252,86250 NAD
500 ILS2 505,72500 NAD
1000 ILS5 011,45000 NAD
2000 ILS10 022,90000 NAD
5000 ILS25 057,25000 NAD
10000 ILS50 114,50000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Израильский новый шекель
1 NAD0,19954 ILS
5 NAD0,99772 ILS
10 NAD1,99543 ILS
20 NAD3,99086 ILS
50 NAD9,97715 ILS
100 NAD19,95430 ILS
250 NAD49,88575 ILS
500 NAD99,77150 ILS
1000 NAD199,54300 ILS
2000 NAD399,08600 ILS
5000 NAD997,71500 ILS
10000 NAD1 995,43000 ILS