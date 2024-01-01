20 израильских новых шекелей в намибийские доллары
Сконвертируйте ILS в NAD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в NAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,0371
|5,0946
|Низкий
|4,7830
|4,7830
|В среднем
|4,9039
|4,9640
|Изменить
|3.87%
|-1.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к NAD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к NAD составил 5,0371, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9039. Изменение курса ILS к NAD в процентном соотношении составило 3.87.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к NAD составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9640. Изменение курса ILS к NAD в процентном соотношении составило -1.24.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в намибийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Намибийский доллар
|1 ILS
|5,01145 NAD
|5 ILS
|25,05725 NAD
|10 ILS
|50,11450 NAD
|20 ILS
|100,22900 NAD
|50 ILS
|250,57250 NAD
|100 ILS
|501,14500 NAD
|250 ILS
|1 252,86250 NAD
|500 ILS
|2 505,72500 NAD
|1000 ILS
|5 011,45000 NAD
|2000 ILS
|10 022,90000 NAD
|5000 ILS
|25 057,25000 NAD
|10000 ILS
|50 114,50000 NAD