50 мозамбикских метикалов в новые израильские шекели

Сконвертируйте MZN в ILS по реальному обменному курсу

50 mzn
2,86 ils

MT1,000 MZN = ₪0,05711 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05930,0596
Низкий0,05650,0565
В среднем0,05810,0583
Изменить-2.57%-3.27%
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Соотношение 1 MZN к ILS

За последние 30 дней максимальный курс MZN к ILS составил 0,0593, а минимальный — 0,0565. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0581. Изменение курса MZN к ILS в процентном соотношении составило -2.57.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к ILS составил 0,0596, а минимальный — 0,0565. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0583. Изменение курса MZN к ILS в процентном соотношении составило -3.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Израильский новый шекель
1 MZN0,05711 ILS
5 MZN0,28555 ILS
10 MZN0,57110 ILS
20 MZN1,14220 ILS
50 MZN2,85549 ILS
100 MZN5,71098 ILS
250 MZN14,27745 ILS
500 MZN28,55490 ILS
1000 MZN57,10980 ILS
2000 MZN114,21960 ILS
5000 MZN285,54900 ILS
10000 MZN571,09800 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мозамбикский метикал
1 ILS17,51010 MZN
5 ILS87,55050 MZN
10 ILS175,10100 MZN
20 ILS350,20200 MZN
50 ILS875,50500 MZN
100 ILS1 751,01000 MZN
250 ILS4 377,52500 MZN
500 ILS8 755,05000 MZN
1000 ILS17 510,10000 MZN
2000 ILS35 020,20000 MZN
5000 ILS87 550,50000 MZN
10000 ILS175 101,00000 MZN