История обменного курса мозамбикский метикал–новые израильские шекели

Обменный курс мозамбикский метикал/новые израильские шекели сейчас составляет 0,057, отражая изменение в размере -0.223% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.143% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,056, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.743% уменьшение стоимости.