История обменного курса израильский новый шекель–мозамбикские метикалы

Обменный курс израильский новый шекель/мозамбикские метикалы сейчас составляет 17,504, отражая изменение в размере 0.251% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.354% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 17,738, и минимумом, равным 17,309, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.