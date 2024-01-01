2 000 мозамбикских метикалов в новые израильские шекели
Сконвертируйте MZN в ILS по реальному обменному курсу
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|1 MZN в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0593
|0,0596
|Низкий
|0,0565
|0,0565
|В среднем
|0,0581
|0,0583
|Изменить
|-2.57%
|-3.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к ILS
За последние 30 дней максимальный курс MZN к ILS составил 0,0593, а минимальный — 0,0565. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0581. Изменение курса MZN к ILS в процентном соотношении составило -2.57.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к ILS составил 0,0596, а минимальный — 0,0565. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0583. Изменение курса MZN к ILS в процентном соотношении составило -3.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мозамбикский метикал
|1 ILS
|17,51010 MZN
|5 ILS
|87,55050 MZN
|10 ILS
|175,10100 MZN
|20 ILS
|350,20200 MZN
|50 ILS
|875,50500 MZN
|100 ILS
|1 751,01000 MZN
|250 ILS
|4 377,52500 MZN
|500 ILS
|8 755,05000 MZN
|1000 ILS
|17 510,10000 MZN
|2000 ILS
|35 020,20000 MZN
|5000 ILS
|87 550,50000 MZN
|10000 ILS
|175 101,00000 MZN