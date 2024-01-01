1 тысяча израильских новых шекелей в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте ILS в MZN по реальному обменному курсу

1 000 ils
17 500,60 mzn

₪1,000 ILS = MT17,50 MZN

Среднерыночный курс в 15:43
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1 ILS в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий17,710317,7103
Низкий16,857016,7728
В среднем17,206817,1644
Изменить2.31%3.10%
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Соотношение 1 ILS к MZN

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MZN составил 17,7103, а минимальный — 16,8570. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,2068. Изменение курса ILS к MZN в процентном соотношении составило 2.31.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MZN составил 17,7103, а минимальный — 16,7728. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,1644. Изменение курса ILS к MZN в процентном соотношении составило 3.10.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1341,4951,6270,96719,568
1 GBP1,18711,292108,1381,7741,9311,14823,219
1 USD0,9190,774183,7211,3741,4950,88917,976
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мозамбикский метикал
1 ILS17,50060 MZN
5 ILS87,50300 MZN
10 ILS175,00600 MZN
20 ILS350,01200 MZN
50 ILS875,03000 MZN
100 ILS1 750,06000 MZN
250 ILS4 375,15000 MZN
500 ILS8 750,30000 MZN
1000 ILS17 500,60000 MZN
2000 ILS35 001,20000 MZN
5000 ILS87 503,00000 MZN
10000 ILS175 006,00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Израильский новый шекель
1 MZN0,05714 ILS
5 MZN0,28570 ILS
10 MZN0,57141 ILS
20 MZN1,14282 ILS
50 MZN2,85705 ILS
100 MZN5,71409 ILS
250 MZN14,28523 ILS
500 MZN28,57045 ILS
1000 MZN57,14090 ILS
2000 MZN114,28180 ILS
5000 MZN285,70450 ILS
10000 MZN571,40900 ILS