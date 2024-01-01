500 израильских новых шекелей в мозамбикские метикалы
Сконвертируйте ILS в MZN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в MZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|17,7103
|17,7103
|Низкий
|16,8570
|16,7728
|В среднем
|17,2068
|17,1644
|Изменить
|2.31%
|3.10%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MZN
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MZN составил 17,7103, а минимальный — 16,8570. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,2068. Изменение курса ILS к MZN в процентном соотношении составило 2.31.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MZN составил 17,7103, а минимальный — 16,7728. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,1644. Изменение курса ILS к MZN в процентном соотношении составило 3.10.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мозамбикские метикалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мозамбикский метикал
|1 ILS
|17,50060 MZN
|5 ILS
|87,50300 MZN
|10 ILS
|175,00600 MZN
|20 ILS
|350,01200 MZN
|50 ILS
|875,03000 MZN
|100 ILS
|1 750,06000 MZN
|250 ILS
|4 375,15000 MZN
|500 ILS
|8 750,30000 MZN
|1000 ILS
|17 500,60000 MZN
|2000 ILS
|35 001,20000 MZN
|5000 ILS
|87 503,00000 MZN
|10000 ILS
|175 006,00000 MZN