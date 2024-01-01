1 тысяча малазийских ринггитов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте MYR в BAM по реальному обменному курсу
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|1 MYR в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3886
|0,3886
|Низкий
|0,3832
|0,3819
|В среднем
|0,3854
|0,3845
|Изменить
|-1.06%
|0.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к BAM
За последние 30 дней максимальный курс MYR к BAM составил 0,3886, а минимальный — 0,3832. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3854. Изменение курса MYR к BAM в процентном соотношении составило -1.06.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к BAM составил 0,3886, а минимальный — 0,3819. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3845. Изменение курса MYR к BAM в процентном соотношении составило 0.03.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 MYR
|0,38375 BAM
|5 MYR
|1,91875 BAM
|10 MYR
|3,83750 BAM
|20 MYR
|7,67500 BAM
|50 MYR
|19,18750 BAM
|100 MYR
|38,37500 BAM
|250 MYR
|95,93750 BAM
|500 MYR
|191,87500 BAM
|1000 MYR
|383,75000 BAM
|2000 MYR
|767,50000 BAM
|5000 MYR
|1 918,75000 BAM
|10000 MYR
|3 837,50000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Малайзийский ринггит
|1 BAM
|2,60587 MYR
|5 BAM
|13,02935 MYR
|10 BAM
|26,05870 MYR
|20 BAM
|52,11740 MYR
|50 BAM
|130,29350 MYR
|100 BAM
|260,58700 MYR
|250 BAM
|651,46750 MYR
|500 BAM
|1 302,93500 MYR
|1000 BAM
|2 605,87000 MYR
|2000 BAM
|5 211,74000 MYR
|5000 BAM
|13 029,35000 MYR
|10000 BAM
|26 058,70000 MYR