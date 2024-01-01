1 мальдивская руфия в польские злотые

Сконвертируйте MVR в PLN по реальному обменному курсу

1 mvr
0,26 pln

MVR1,000 MVR = zł0,2591 PLN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26610,2689
Низкий0,25390,2539
В среднем0,26030,2604
Изменить-1.15%-2.42%
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Соотношение 1 MVR к PLN

За последние 30 дней максимальный курс MVR к PLN составил 0,2661, а минимальный — 0,2539. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2603. Изменение курса MVR к PLN в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к PLN составил 0,2689, а минимальный — 0,2539. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2604. Изменение курса MVR к PLN в процентном соотношении составило -2.42.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Польский злотый
1 MVR0,25908 PLN
5 MVR1,29538 PLN
10 MVR2,59076 PLN
20 MVR5,18152 PLN
50 MVR12,95380 PLN
100 MVR25,90760 PLN
250 MVR64,76900 PLN
500 MVR129,53800 PLN
1000 MVR259,07600 PLN
2000 MVR518,15200 PLN
5000 MVR1 295,38000 PLN
10000 MVR2 590,76000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Мальдивская руфия
1 PLN3,85987 MVR
5 PLN19,29935 MVR
10 PLN38,59870 MVR
20 PLN77,19740 MVR
50 PLN192,99350 MVR
100 PLN385,98700 MVR
250 PLN964,96750 MVR
500 PLN1 929,93500 MVR
1000 PLN3 859,87000 MVR
2000 PLN7 719,74000 MVR
5000 PLN19 299,35000 MVR
10000 PLN38 598,70000 MVR