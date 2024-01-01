История обменного курса мальдивская руфия–польские злотые

Обменный курс мальдивская руфия/польские злотые сейчас составляет 0,259, отражая изменение в размере -0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.152% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/польские злотые колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,260, и минимумом, равным 0,256, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.383% увеличение стоимости.