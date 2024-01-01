250 мальдивских руфий в маврикийские рупии

Сконвертируйте MVR в MUR по реальному обменному курсу

250 mvr
768,41 mur

MVR1,000 MVR = ₨3,074 MUR

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,22883,2288
Низкий3,03412,9757
В среднем3,12793,0848
Изменить-0.95%-1.28%
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Соотношение 1 MVR к MUR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к MUR составил 3,2288, а минимальный — 3,0341. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,1279. Изменение курса MVR к MUR в процентном соотношении составило -0.95.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к MUR составил 3,2288, а минимальный — 2,9757. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,0848. Изменение курса MVR к MUR в процентном соотношении составило -1.28.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Маврикийская рупия
1 MVR3,07365 MUR
5 MVR15,36825 MUR
10 MVR30,73650 MUR
20 MVR61,47300 MUR
50 MVR153,68250 MUR
100 MVR307,36500 MUR
250 MVR768,41250 MUR
500 MVR1 536,82500 MUR
1000 MVR3 073,65000 MUR
2000 MVR6 147,30000 MUR
5000 MVR15 368,25000 MUR
10000 MVR30 736,50000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мальдивская руфия
1 MUR0,32535 MVR
5 MUR1,62674 MVR
10 MUR3,25347 MVR
20 MUR6,50694 MVR
50 MUR16,26735 MVR
100 MUR32,53470 MVR
250 MUR81,33675 MVR
500 MUR162,67350 MVR
1000 MUR325,34700 MVR
2000 MUR650,69400 MVR
5000 MUR1 626,73500 MVR
10000 MUR3 253,47000 MVR