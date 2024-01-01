История обменного курса мальдивская руфия–маврикийские рупии

Обменный курс мальдивская руфия/маврикийские рупии сейчас составляет 3,074, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.391% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 3,215, и минимумом, равным 3,061, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.