История обменного курса маврикийская рупия–мальдивские руфии

Обменный курс маврикийская рупия/мальдивские руфии сейчас составляет 0,325, отражая изменение в размере -0.245% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.593% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,327, и минимумом, равным 0,311, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.