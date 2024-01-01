5 мальдивских руфий в бразильские реалы

Сконвертируйте MVR в BRL по реальному обменному курсу

5 mvr
1,84 brl

MVR1,000 MVR = R$0,3682 BRL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36820,3682
Низкий0,34960,3291
В среднем0,35950,3463
Изменить4.12%7.78%
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Соотношение 1 MVR к BRL

За последние 30 дней максимальный курс MVR к BRL составил 0,3682, а минимальный — 0,3496. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3595. Изменение курса MVR к BRL в процентном соотношении составило 4.12.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к BRL составил 0,3682, а минимальный — 0,3291. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3463. Изменение курса MVR к BRL в процентном соотношении составило 7.78.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Бразильский реал
1 MVR0,36824 BRL
5 MVR1,84120 BRL
10 MVR3,68239 BRL
20 MVR7,36478 BRL
50 MVR18,41195 BRL
100 MVR36,82390 BRL
250 MVR92,05975 BRL
500 MVR184,11950 BRL
1000 MVR368,23900 BRL
2000 MVR736,47800 BRL
5000 MVR1 841,19500 BRL
10000 MVR3 682,39000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Мальдивская руфия
1 BRL2,71563 MVR
5 BRL13,57815 MVR
10 BRL27,15630 MVR
20 BRL54,31260 MVR
50 BRL135,78150 MVR
100 BRL271,56300 MVR
250 BRL678,90750 MVR
500 BRL1 357,81500 MVR
1000 BRL2 715,63000 MVR
2000 BRL5 431,26000 MVR
5000 BRL13 578,15000 MVR
10000 BRL27 156,30000 MVR