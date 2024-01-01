История обменного курса мальдивская руфия–бразильские реалы

Обменный курс мальдивская руфия/бразильские реалы сейчас составляет 0,368, отражая изменение в размере 0.900% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.282% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/бразильские реалы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,369, и минимумом, равным 0,356, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.791% увеличение стоимости.