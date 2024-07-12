История обменного курса бразильский реал–мальдивские руфии

Обменный курс бразильский реал/мальдивские руфии сейчас составляет 2,725, отражая изменение в размере -1.604% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.713% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,837, и минимумом, равным 2,725, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.318% уменьшение стоимости.