1 бразильский реал в мальдивские руфии

Сконвертируйте BRL в MVR по реальному обменному курсу

1 brl
2,72 mvr

R$1,000 BRL = MVR2,725 MVR

Среднерыночный курс в 19:04
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,86013,0387
Низкий2,71612,7161
В среднем2,78552,8946
Изменить-2.54%-6.92%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к MVR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к MVR составил 2,8601, а минимальный — 2,7161. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7855. Изменение курса BRL к MVR в процентном соотношении составило -2.54.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к MVR составил 3,0387, а минимальный — 2,7161. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8946. Изменение курса BRL к MVR в процентном соотношении составило -6.92.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1721,4941,6260,96719,613
1 GBP1,18811,295108,3221,7751,9311,14923,303
1 USD0,9180,772183,6631,3711,4920,88717,998
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Мальдивская руфия
1 BRL2,72467 MVR
5 BRL13,62335 MVR
10 BRL27,24670 MVR
20 BRL54,49340 MVR
50 BRL136,23350 MVR
100 BRL272,46700 MVR
250 BRL681,16750 MVR
500 BRL1 362,33500 MVR
1000 BRL2 724,67000 MVR
2000 BRL5 449,34000 MVR
5000 BRL13 623,35000 MVR
10000 BRL27 246,70000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Бразильский реал
1 MVR0,36702 BRL
5 MVR1,83508 BRL
10 MVR3,67017 BRL
20 MVR7,34034 BRL
50 MVR18,35085 BRL
100 MVR36,70170 BRL
250 MVR91,75425 BRL
500 MVR183,50850 BRL
1000 MVR367,01700 BRL
2000 MVR734,03400 BRL
5000 MVR1 835,08500 BRL
10000 MVR3 670,17000 BRL