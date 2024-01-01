20 маврикийских рупий в нигерийские найры
Сконвертируйте MUR в NGN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в NGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|34,8531
|34,8531
|Низкий
|31,2066
|22,7123
|В среднем
|32,4195
|30,9991
|Изменить
|10.96%
|52.46%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к NGN
За последние 30 дней максимальный курс MUR к NGN составил 34,8531, а минимальный — 31,2066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 32,4195. Изменение курса MUR к NGN в процентном соотношении составило 10.96.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к NGN составил 34,8531, а минимальный — 22,7123. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 30,9991. Изменение курса MUR к NGN в процентном соотношении составило 52.46.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в нигерийские найры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Нигерийская найра
|1 MUR
|34,62640 NGN
|5 MUR
|173,13200 NGN
|10 MUR
|346,26400 NGN
|20 MUR
|692,52800 NGN
|50 MUR
|1 731,32000 NGN
|100 MUR
|3 462,64000 NGN
|250 MUR
|8 656,60000 NGN
|500 MUR
|17 313,20000 NGN
|1000 MUR
|34 626,40000 NGN
|2000 MUR
|69 252,80000 NGN
|5000 MUR
|173 132,00000 NGN
|10000 MUR
|346 264,00000 NGN