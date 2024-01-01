История обменного курса маврикийская рупия–нигерийские найры

Обменный курс маврикийская рупия/нигерийские найры сейчас составляет 34,626, отражая изменение в размере -0.631% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 6.045% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 35,561, и минимумом, равным 31,765, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.042% увеличение стоимости.