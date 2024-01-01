10 нигерийских найр в маврикийские рупии
Сконвертируйте NGN в MUR по реальному обменному курсу
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|1 NGN в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0320
|0,0440
|Низкий
|0,0287
|0,0287
|В среднем
|0,0309
|0,0324
|Изменить
|-9.88%
|-34.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к MUR
За последние 30 дней максимальный курс NGN к MUR составил 0,0320, а минимальный — 0,0287. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0309. Изменение курса NGN к MUR в процентном соотношении составило -9.88.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к MUR составил 0,0440, а минимальный — 0,0287. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0324. Изменение курса NGN к MUR в процентном соотношении составило -34.41.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Нигерийская найра
|1 MUR
|34,62640 NGN
|5 MUR
|173,13200 NGN
|10 MUR
|346,26400 NGN
|20 MUR
|692,52800 NGN
|50 MUR
|1 731,32000 NGN
|100 MUR
|3 462,64000 NGN
|250 MUR
|8 656,60000 NGN
|500 MUR
|17 313,20000 NGN
|1000 MUR
|34 626,40000 NGN
|2000 MUR
|69 252,80000 NGN
|5000 MUR
|173 132,00000 NGN
|10000 MUR
|346 264,00000 NGN