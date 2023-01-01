Киргизские сомы в оманские риалы

Сконвертируйте KGS в OMR по реальному обменному курсу

1 000 kgs
4,354 omr

1.00000 KGS = 0.00435 OMR

Среднерыночный курс в 18:53 UTC
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График изменения обменного курса KGS к OMR

1 мин. назад 1 KGS → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.454881.670610.956618.5039
1GBP1.163611.24875103.5091.692871.943881.113121.5307
1USD0.93180.800801182.891.355651.556660.8913517.2418
1INR0.01124130.009661010.012064210.01635480.01877990.01075340.208008

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Оманский риал
1 KGS0.00435 OMR
5 KGS0.02177 OMR
10 KGS0.04354 OMR
20 KGS0.08709 OMR
50 KGS0.21772 OMR
100 KGS0.43543 OMR
250 KGS1.08858 OMR
500 KGS2.17715 OMR
1000 KGS4.35430 OMR
2000 KGS8.70860 OMR
5000 KGS21.77150 OMR
10000 KGS43.54300 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Киргизский сом
1 OMR229.65800 KGS
5 OMR1148.29000 KGS
10 OMR2296.58000 KGS
20 OMR4593.16000 KGS
50 OMR11482.90000 KGS
100 OMR22965.80000 KGS
250 OMR57414.50000 KGS
500 OMR114829.00000 KGS
1000 OMR229658.00000 KGS
2000 OMR459316.00000 KGS
5000 OMR1148290.00000 KGS
10000 OMR2296580.00000 KGS