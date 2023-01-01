Киргизские сомы в оманские риалы
Сконвертируйте KGS в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KGS к OMR
1 KGS = 0,00435 OMR
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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Киргизский сом
|1 OMR
|229.65800 KGS
|5 OMR
|1148.29000 KGS
|10 OMR
|2296.58000 KGS
|20 OMR
|4593.16000 KGS
|50 OMR
|11482.90000 KGS
|100 OMR
|22965.80000 KGS
|250 OMR
|57414.50000 KGS
|500 OMR
|114829.00000 KGS
|1000 OMR
|229658.00000 KGS
|2000 OMR
|459316.00000 KGS
|5000 OMR
|1148290.00000 KGS
|10000 OMR
|2296580.00000 KGS