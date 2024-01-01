Kırgızistan somundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile KGS → OMR çevirin

1.000 kgs
4,310 omr

1.00000 KGS = 0.00431 OMR

08:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0732589.1081.452481.651410.94821518.3038
1 GBP1.1694911.25515104.211.698661.93131.1089321.4061
1 USD0.931750.796718183.02631.353351.53870.8835517.0546
1 INR0.01122230.009595970.012044410.01630030.01853270.01064180.205412

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Kırgızistan somundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Umman Riyali
1 KGS0.00431 OMR
5 KGS0.02155 OMR
10 KGS0.04310 OMR
20 KGS0.08620 OMR
50 KGS0.21549 OMR
100 KGS0.43099 OMR
250 KGS1.07747 OMR
500 KGS2.15494 OMR
1000 KGS4.30987 OMR
2000 KGS8.61974 OMR
5000 KGS21.54935 OMR
10000 KGS43.09870 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kırgızistan Somu
1 OMR232.02600 KGS
5 OMR1160.13000 KGS
10 OMR2320.26000 KGS
20 OMR4640.52000 KGS
50 OMR11601.30000 KGS
100 OMR23202.60000 KGS
250 OMR58006.50000 KGS
500 OMR116013.00000 KGS
1000 OMR232026.00000 KGS
2000 OMR464052.00000 KGS
5000 OMR1160130.00000 KGS
10000 OMR2320260.00000 KGS