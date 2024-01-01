250 оманских риалов в киргизские сомы

Сконвертируйте OMR в KGS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Лв223,8 KGS

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса OMR к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 OMR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий223,7740223,7740
Низкий219,7600218,3520
В среднем221,4082220,6315
Изменение1.82%1.32%
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Соотношение 1 OMR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KGS составил 223,7740, а минимальный — 219,7600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 221,4082. Изменение курса OMR к KGS в процентном соотношении составило 1.82.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KGS составил 223,7740, а минимальный — 218,3520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 220,6315. Изменение курса OMR к KGS в процентном соотношении составило 1.32.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Киргизский сом
1 OMR223,77400 KGS
5 OMR1 118,87000 KGS
10 OMR2 237,74000 KGS
20 OMR4 475,48000 KGS
50 OMR11 188,70000 KGS
100 OMR22 377,40000 KGS
250 OMR55 943,50000 KGS
500 OMR111 887,00000 KGS
1000 OMR223 774,00000 KGS
2000 OMR447 548,00000 KGS
5000 OMR1 118 870,00000 KGS
10000 OMR2 237 740,00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Оманский риал
1 KGS0,00447 OMR
5 KGS0,02234 OMR
10 KGS0,04469 OMR
20 KGS0,08938 OMR
50 KGS0,22344 OMR
100 KGS0,44688 OMR
250 KGS1,11720 OMR
500 KGS2,23440 OMR
1000 KGS4,46880 OMR
2000 KGS8,93760 OMR
5000 KGS22,34400 OMR
10000 KGS44,68800 OMR