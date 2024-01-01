Фиджийские доллары в брунейские доллары

Сконвертируйте FJD в BND по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = B$0,5919 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 FJD в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,59190,5923
Низкий0,57960,5796
В среднем0,58420,5848
Изменение1.73%1.48%
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Соотношение 1 FJD к BND

За последние 30 дней максимальный курс FJD к BND составил 0,5919, а минимальный — 0,5796. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5842. Изменение курса FJD к BND в процентном соотношении составило 1.73.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к BND составил 0,5923, а минимальный — 0,5796. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5848. Изменение курса FJD к BND в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Брунейский доллар
1 FJD0,59192 BND
5 FJD2,95962 BND
10 FJD5,91923 BND
20 FJD11,83846 BND
50 FJD29,59615 BND
100 FJD59,19230 BND
250 FJD147,98075 BND
500 FJD295,96150 BND
1000 FJD591,92300 BND
2000 FJD1 183,84600 BND
5000 FJD2 959,61500 BND
10000 FJD5 919,23000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Фиджийский доллар
1 BND1,68941 FJD
5 BND8,44705 FJD
10 BND16,89410 FJD
20 BND33,78820 FJD
50 BND84,47050 FJD
100 BND168,94100 FJD
250 BND422,35250 FJD
500 BND844,70500 FJD
1000 BND1 689,41000 FJD
2000 BND3 378,82000 FJD
5000 BND8 447,05000 FJD
10000 BND16 894,10000 FJD