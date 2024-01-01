Египетские фунты в сербские динары

Сконвертируйте EGP в RSD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = РСД2,214 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 EGP в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,22812,2281
Низкий2,17782,1435
В среднем2,21172,1867
Изменение0.48%1.75%
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Соотношение 1 EGP к RSD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к RSD составил 2,2281, а минимальный — 2,1778. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2117. Изменение курса EGP к RSD в процентном соотношении составило 0.48.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к RSD составил 2,2281, а минимальный — 2,1435. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1867. Изменение курса EGP к RSD в процентном соотношении составило 1.75.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в CAD

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Сербский динар
1 EGP2,21397 RSD
5 EGP11,06985 RSD
10 EGP22,13970 RSD
20 EGP44,27940 RSD
50 EGP110,69850 RSD
100 EGP221,39700 RSD
250 EGP553,49250 RSD
500 EGP1 106,98500 RSD
1000 EGP2 213,97000 RSD
2000 EGP4 427,94000 RSD
5000 EGP11 069,85000 RSD
10000 EGP22 139,70000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Египетский фунт
1 RSD0,45168 EGP
5 RSD2,25839 EGP
10 RSD4,51678 EGP
20 RSD9,03356 EGP
50 RSD22,58390 EGP
100 RSD45,16780 EGP
250 RSD112,91950 EGP
500 RSD225,83900 EGP
1000 RSD451,67800 EGP
2000 RSD903,35600 EGP
5000 RSD2 258,39000 EGP
10000 RSD4 516,78000 EGP