جنيه مصري إلى دينار صربي

تحويل EGP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٬٥٥٥٫٨٦ rsd

1.00000 EGP = 3.55586 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:26 UTC
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EGP إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الدينار الصربي
1 EGP3.55586 RSD
5 EGP17.77930 RSD
10 EGP35.55860 RSD
20 EGP71.11720 RSD
50 EGP177.79300 RSD
100 EGP355.58600 RSD
250 EGP888.96500 RSD
500 EGP1777.93000 RSD
1000 EGP3555.86000 RSD
2000 EGP7111.72000 RSD
5000 EGP17779.30000 RSD
10000 EGP35558.60000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / جنيه مصري
1 RSD0.28123 EGP
5 RSD1.40613 EGP
10 RSD2.81226 EGP
20 RSD5.62452 EGP
50 RSD14.06130 EGP
100 RSD28.12260 EGP
250 RSD70.30650 EGP
500 RSD140.61300 EGP
1000 RSD281.22600 EGP
2000 RSD562.45200 EGP
5000 RSD1406.13000 EGP
10000 RSD2812.26000 EGP