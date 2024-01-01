Алжирские динары в норвежские кроны

Сконвертируйте DZD в NOK по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = kr0,08255 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 DZD в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08310,0831
Низкий0,08050,0781
В среднем0,08200,0805
Изменение2.23%2.67%
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Соотношение 1 DZD к NOK

За последние 30 дней максимальный курс DZD к NOK составил 0,0831, а минимальный — 0,0805. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0820. Изменение курса DZD к NOK в процентном соотношении составило 2.23.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к NOK составил 0,0831, а минимальный — 0,0781. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0805. Изменение курса DZD к NOK в процентном соотношении составило 2.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Норвежская крона
1 DZD0,08255 NOK
5 DZD0,41276 NOK
10 DZD0,82553 NOK
20 DZD1,65105 NOK
50 DZD4,12763 NOK
100 DZD8,25525 NOK
250 DZD20,63813 NOK
500 DZD41,27625 NOK
1000 DZD82,55250 NOK
2000 DZD165,10500 NOK
5000 DZD412,76250 NOK
10000 DZD825,52500 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Алжирский динар
1 NOK12,11350 DZD
5 NOK60,56750 DZD
10 NOK121,13500 DZD
20 NOK242,27000 DZD
50 NOK605,67500 DZD
100 NOK1 211,35000 DZD
250 NOK3 028,37500 DZD
500 NOK6 056,75000 DZD
1000 NOK12 113,50000 DZD
2000 NOK24 227,00000 DZD
5000 NOK60 567,50000 DZD
10000 NOK121 135,00000 DZD