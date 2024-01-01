Cezayir dinarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile DZD → NOK çevirin

1.000 dzd
80,98 nok

1,000 DZD = 0,08098 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Norveç Kronu
1 DZD0,08098 NOK
5 DZD0,40489 NOK
10 DZD0,80979 NOK
20 DZD1,61957 NOK
50 DZD4,04894 NOK
100 DZD8,09787 NOK
250 DZD20,24468 NOK
500 DZD40,48935 NOK
1000 DZD80,97870 NOK
2000 DZD161,95740 NOK
5000 DZD404,89350 NOK
10000 DZD809,78700 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Cezayir Dinarı
1 NOK12,34890 DZD
5 NOK61,74450 DZD
10 NOK123,48900 DZD
20 NOK246,97800 DZD
50 NOK617,44500 DZD
100 NOK1.234,89000 DZD
250 NOK3.087,22500 DZD
500 NOK6.174,45000 DZD
1000 NOK12.348,90000 DZD
2000 NOK24.697,80000 DZD
5000 NOK61.744,50000 DZD
10000 NOK123.489,00000 DZD