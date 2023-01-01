دينار جزائري إلى كرونة نروجية

تحويل DZD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٧٨٫٦١ nok

1.00000 DZD = 0.07861 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى NOK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / كروني نرويجي
1 DZD0.07861 NOK
5 DZD0.39303 NOK
10 DZD0.78606 NOK
20 DZD1.57211 NOK
50 DZD3.93028 NOK
100 DZD7.86056 NOK
250 DZD19.65140 NOK
500 DZD39.30280 NOK
1000 DZD78.60560 NOK
2000 DZD157.21120 NOK
5000 DZD393.02800 NOK
10000 DZD786.05600 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Algerian Dinar
1 NOK12.72170 DZD
5 NOK63.60850 DZD
10 NOK127.21700 DZD
20 NOK254.43400 DZD
50 NOK636.08500 DZD
100 NOK1272.17000 DZD
250 NOK3180.42500 DZD
500 NOK6360.85000 DZD
1000 NOK12721.70000 DZD
2000 NOK25443.40000 DZD
5000 NOK63608.50000 DZD
10000 NOK127217.00000 DZD