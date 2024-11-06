История обменного курса алжирский динар–норвежские кроны

Обменный курс алжирских динара/норвежские кроны сейчас составляет 0,083, отражая изменение в размере -0.256% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.602% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,084, и минимумом, равным 0,081, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.864%.