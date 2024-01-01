Белорусские рубли в казахстанские тенге
Сконвертируйте BYN в KZT по реальному обменному курсу
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|1 BYN в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|146,8140
|146,8140
|Низкий
|140,5960
|134,5070
|В среднем
|144,4677
|138,8927
|Изменить
|4.19%
|7.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BYN к KZT
За последние 30 дней максимальный курс BYN к KZT составил 146,8140, а минимальный — 140,5960. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 144,4677. Изменение курса BYN к KZT в процентном соотношении составило 4.19.
За последние 90 дней максимальный курс BYN к KZT составил 146,8140, а минимальный — 134,5070. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 138,8927. Изменение курса BYN к KZT в процентном соотношении составило 7.29.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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|Обменные курсы Белорусский рубль / Казахстанский тенге
|1 BYN
|146,49400 KZT
|5 BYN
|732,47000 KZT
|10 BYN
|1 464,94000 KZT
|20 BYN
|2 929,88000 KZT
|50 BYN
|7 324,70000 KZT
|100 BYN
|14 649,40000 KZT
|250 BYN
|36 623,50000 KZT
|500 BYN
|73 247,00000 KZT
|1000 BYN
|146 494,00000 KZT
|2000 BYN
|292 988,00000 KZT
|5000 BYN
|732 470,00000 KZT
|10000 BYN
|1 464 940,00000 KZT