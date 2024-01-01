Белорусские рубли в казахстанские тенге

Сконвертируйте BYN в KZT по реальному обменному курсу

1 000 byn
146 494 kzt

Br1,000 BYN = ₸146,5 KZT

Среднерыночный курс в 03:50
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1 BYN в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий146,8140146,8140
Низкий140,5960134,5070
В среднем144,4677138,8927
Изменить4.19%7.29%
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Соотношение 1 BYN к KZT

За последние 30 дней максимальный курс BYN к KZT составил 146,8140, а минимальный — 140,5960. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 144,4677. Изменение курса BYN к KZT в процентном соотношении составило 4.19.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к KZT составил 146,8140, а минимальный — 134,5070. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 138,8927. Изменение курса BYN к KZT в процентном соотношении составило 7.29.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,604
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6150,51812,253

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Казахстанский тенге
1 BYN146,49400 KZT
5 BYN732,47000 KZT
10 BYN1 464,94000 KZT
20 BYN2 929,88000 KZT
50 BYN7 324,70000 KZT
100 BYN14 649,40000 KZT
250 BYN36 623,50000 KZT
500 BYN73 247,00000 KZT
1000 BYN146 494,00000 KZT
2000 BYN292 988,00000 KZT
5000 BYN732 470,00000 KZT
10000 BYN1 464 940,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Белорусский рубль
1 KZT0,00683 BYN
5 KZT0,03413 BYN
10 KZT0,06826 BYN
20 KZT0,13652 BYN
50 KZT0,34131 BYN
100 KZT0,68262 BYN
250 KZT1,70655 BYN
500 KZT3,41310 BYN
1000 KZT6,82620 BYN
2000 KZT13,65240 BYN
5000 KZT34,13100 BYN
10000 KZT68,26200 BYN